Российское правительство существенно сократило финансирование государственной программы разработки национальной сети 5G – с 23 млрд до всего 2,2 млрд рублей.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

РФ сократила финансирование развития сети 5G

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Это более чем десятикратное уменьшение инвестиций, что свидетельствует о резком переориентировании бюджета на другие нужды.

Причиной стал серьезный финансовый кризис, в частности, падение доходов от экспорта нефти и газа.

После 2022 года Россия потеряла доступ к критически важному импорту — базовым станциям, микрочипам и специализированному программному обеспечению — из-за международных санкций.

Эти компоненты являются базовыми для построения сетей пятого поколения. Как следствие, попытки заместить их внутренними ресурсами оказались неэффективными.

Кроме технических трудностей, внедрению 5G препятствует и бюрократическое противостояние: частоты, наиболее подходящие для запуска сетей (3,4-3,8 ГГц), остаются под контролем военных структур и ФСБ.

Эти силовые ведомства отказываются передавать спектр гражданскому сектору, чем фактически блокируют дальнейшее развитие технологий.

Эта ситуация подчеркивает стратегический выбор Кремля: вместо инноваций — ставка на милитаризацию.

Россия все глубже погружается в технологическую изоляцию, постепенно превращая будущую цифровую среду в жертву геополитических амбиций.

Ранее в ЦПД сообщали, что российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации украинской переговорной группы.

Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский заявил о якобы “двусторонней встрече” с министром обороны Украины Рустемом Умеровым накануне переговоров в Стамбуле. Но эта информация не соответствует действительности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ЦПД

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