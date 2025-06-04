Заповнюємо прогалини власними дронами: Умєров підтвердив проблеми із закупівлею китайських Mavic

Україна стикалась із проблемами із закупівлею китайських Mavic, які перенаправили до Росії, а не до України.

Цю інформацію на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердив міністр оборони Рустем Умєров.

Також він зазначив, що наразі Київ “заповнює прогалину” щодо цих дронів українською продукцією.

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– Щодо дронів Mavic, які є китайського виробництва – були повідомлення, скажімо, що їх перенаправили до Росії, а не до України. І ми стикалися з проблемами закупівель через різні канали, через різні країни. Ми намагалися закуповувати їх також у всіх членів UDCG. Крім того, ми розпочали програму з локалізації цих дронів. Ми досягли цього за кілька місяців. Але до того, коли їх почали перенаправляти, ми мали проблеми. Та зараз ми маємо, скажімо, продукцію українського виробництва, яку ми закуповуємо і заповнюємо прогалину, – сказав він.

Умєров про виробництво дронів в Україні

Умєров нагадав, що спроможність України виробляти дрони становить до 10 мільйонів дронів, і це коштує нашій країні $11 млрд. Водночас Україна інвестує лише до $5 млрд, таким чином є розрив у фінансуванні у $6 млрд.

– Щодо вашого конкретного запитання, то FPV ми можемо виробляти самостійно, але нам бракує фінансів, – наголосив міністр.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Китай припинив постачання дронів Mavic до України та інших європейських країн, тоді як Росія продовжує їх отримувати.

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