Обстріл Полтавщини: пошкоджено склади, адмінбудівлі та кав’ярню, є постраждалі
У ніч на 6 червня ворог провів масовану атаку Кременчуцького району Полтавської області. В результаті пошкоджено адміністративні будівлі, складські приміщення декількох підприємств, а також кафе.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Пожежі ліквідовано
– Пожежі, що виникли в результаті атаки, на даний момент ліквідовані. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок, – йдеться в повідомленні.
Володимир Когут додав, що в результаті масованого удару РФ постраждали три людини.
– Двоє з них отримали медичну допомогу на місці, одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості, – поінформував голова Полтавської ОВА.
Джерело: Володимир Когут
Фото: ДСНС Полтавщини