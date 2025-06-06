Обстріл Полтавщини: пошкоджено склади, адмінбудівлі та кав’ярню, є постраждалі

У ніч на 6 червня ворог провів масовану атаку Кременчуцького району Полтавської області. В результаті пошкоджено адміністративні будівлі, складські приміщення декількох підприємств, а також кафе.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Пожежі ліквідовано

– Пожежі, що виникли в результаті атаки, на даний момент ліквідовані. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок, – йдеться в повідомленні.

Володимир Когут додав, що в результаті масованого удару РФ постраждали три людини.

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– Двоє з них отримали медичну допомогу на місці, одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості, – поінформував голова Полтавської ОВА.

Джерело: Володимир Когут

Фото: ДСНС Полтавщини

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