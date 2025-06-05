€1,3 млрд на зброю: Умєров анонсував збільшення допомоги за данською моделлю

До 2025 року обсяг оборонної допомоги Україні в межах так званої данської моделі зросте до 1,3 мільярда євро, частина яких надходитиме шляхом прибутків від заморожених активів РФ.

Про це повідомляють в Міноборони України.

Обсяг оборонної допомоги від Данії зросте

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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– Це інвестиція в нашу перемогу — у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи, — наголосив він.

Перший транш, який вже незабаром буде спрямований на виробництво українського озброєння, становить 428 мільйонів євро.

У його формуванні беруть участь Данія, Швеція, Канада, Норвегія та Ісландія.

Йдеться про підтримку виробництва артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів українського виробництва.

За словами Умєрова, таке рішення стало результатом його перемовин з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

– Данська модель — це унікальний інструмент прямої підтримки українського оборонно-промислового комплексу. Це — довіра до нашої армії, визнання спроможностей наших виробників і реальний вклад у зміцнення Сил оборони України, — підкреслив міністр.

Він також повідомив, що готуються нові стратегічні ініціативи — як для залучення інвестицій українських підприємств в країнах-учасницях Рамштайну, так і для організації виробництва європейських оборонних компаній безпосередньо на території України.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони Данії оголосило про 26-й пакет військової допомоги для України вартістю приблизно 4,2 млрд данських крон ($628,4 млн).

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