Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Загострення між Ізраїлем та Іраном: чи перейде фокус уваги з України та як зміняться ціни на нафту
Ізраїльська армія завдала масованих ударів по іранських ядерних та військових об’єктах. Загострення на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні, проте це залежатиме від того, як довго відбуватимуться ці процеси.
Про це заявив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV.
- Загострення між Іраном та Ізраїлем: які два сценарії можливі
- Загострення на Близькому Сході: який зі сценаріїв є більш ймовірним
- Як загострення між Іраном та Ізраїлем вплине на ціни на нафту
- Чи можуть США дистанціюватися від України через загострення на Близькому Сході
Загострення між Іраном та Ізраїлем: які два сценарії можливі
– Є два базових сценарії. Сценарій, що все це закінчиться за пару тижнів, тоді не буде великого впливу на Україну. В тому сенсі, що не надто переорієнтують увагу європейські країни та США на Близькосхідну проблему, – пояснив експерт.
На його думку, президент США Дональд Трамп, розуміючи, що його миротворчі зусилля на Близькому Сході провалилися, може спробувати реабілітуватися в контексті російсько-української війни.
Тобто Трамп може докласти більше зусиль, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, а не продовжувати війну. Але це за умови, якщо все це відбуватиметься до двох тижнів приблизно, припустив політолог.
Якщо конфлікт дуже сильно затягнеться, наприклад, триватиме від трьох до шести місяців, то головним наслідком стане переорієнтування уваги на Близький Схід, вважає Рейтерович.
Загострення на Близькому Сході: який зі сценаріїв є більш ймовірним
Але з великою ймовірністю буде реалізований саме перший сценарій, оскільки між Іраном та Ізраїлем немає сухопутного кордону, припустив Рейтерович.
За його словами, ці країни вони за великим рахунком можуть обмінюватися тільки дроновими та ракетними ударами, використовувати авіацію та частково флот. Як правило, це триває кілька днів, а після цього наступає певне затишшя.
– Сподіватимемося, що саме цей сценарій буде реалізований. Відповідно увага до України не зменшиться, а навпаки будуть зроблені правильні висновки американцями з приводу того, що одна зі сторін, в цьому випадку Іран, але в контексті російсько-української війни, РФ просто водить за ніс і займається імітацією переговорів, бо насправді ні про що не збирається домовлятися, – наголосив Рейтерович.
Як загострення між Іраном та Ізраїлем вплине на ціни на нафту
– По-друге, історія з коливанням цін на нафту. Не те, що Росія надто багато на цьому заробить, але їй точно буде краще, ніж зараз. Це є певною проблемою. Плюс і США, навіть частково Європейський Союз, теж будуть більше уваги приділяти розв’язанню цієї проблеми на Близькому Сході. Увага до України буде просто меншою, – сказав він.
У короткостроковій перспективі коливання цін на нафту не будуть надто високими. Сьогодні ціна на нафту зросла на 13% після того, як Ізраїль завдав низки ударів по Ірану. Проте політолог допускає, що це може бути спекуляцією.
– Зокрема, 13%, які побачили сьогодні на Brent: деякі трейдери пишуть, що це взагалі спекуляція навіть. Це не настільки об’єктивна реальність. Суттєво зміна цін на нафту можлива лише за двох умов, – наголосив експерт.
Перша умова – Іран перекриває протоку, через яку проходять близько третини всієї світової нафти, пояснив Рейтерович.
Друга умова – конфлікт на Близькому Сході затягується на дуже довгий період, тобто не на тижні, а щонайменше на три чи шість місяців. Тоді ціна на нафту може вийти за $100, проте залишається питанням, чи зможе на цьому заробити Росія, сказав експерт.
– Росії тоді доведеться користуватися тіньовим флотом, про який вона трохи забула останнім часом. Половина танків цього флоту забанена. Другий момент, чи дозволять це робити, наприклад, ті ж американці. Для них якраз відкриється перспектива продавати більше свою нафту європейцям. Вони можуть цим скористатися, – зазначив політолог.
Але певні коливання можуть мати місце, проте все залежить від часу, наголосив Рейтерович.
Чи можуть США дистанціюватися від України через загострення на Близькому Сході
Політолог поміркував, чи може президент США Дональд Трамп узагалі дистанціюватися від війни Росії проти України та перемикнути зусилля на Близький Схід.
– А він сильно був заглиблений у російсько-українську війну? США надавали якусь додаткову підтримку за часів президентства Трампа? Ні, – звернув увагу Рейтерович.
На думку експерта, у Сполучених Штатів Америки вистачить ресурсів, щоб звертати увагу на Близький Схід. Він зазначив, що американці вже давно перебувають в регіоні та більш-менш контролюють ситуацію.
– Тому повністю дивитися туди та забути про Україну не вийде, тим більше, що Росія намагатиметься якось цим скористатися. Я думаю, європейці Трампу нагадають, що зосереджуючись виключно на Близькому Сході, можна отримати потенційно набагато більшу проблему, – резюмував Рейтерович.