Загострення між Ізраїлем та Іраном: чи перейде фокус уваги з України та як зміняться ціни на нафту

Ізраїльська армія завдала масованих ударів по іранських ядерних та військових об’єктах. Загострення на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні, проте це залежатиме від того, як довго відбуватимуться ці процеси.

Про це заявив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV.

Загострення між Іраном та Ізраїлем: які два сценарії можливі

– Є два базових сценарії. Сценарій, що все це закінчиться за пару тижнів, тоді не буде великого впливу на Україну. В тому сенсі, що не надто переорієнтують увагу європейські країни та США на Близькосхідну проблему, – пояснив експерт.

На його думку, президент США Дональд Трамп, розуміючи, що його миротворчі зусилля на Близькому Сході провалилися, може спробувати реабілітуватися в контексті російсько-української війни.

Зараз дивляться

Тобто Трамп може докласти більше зусиль, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, а не продовжувати війну. Але це за умови, якщо все це відбуватиметься до двох тижнів приблизно, припустив політолог.

Якщо конфлікт дуже сильно затягнеться, наприклад, триватиме від трьох до шести місяців, то головним наслідком стане переорієнтування уваги на Близький Схід, вважає Рейтерович.

Загострення на Близькому Сході: який зі сценаріїв є більш ймовірним

Але з великою ймовірністю буде реалізований саме перший сценарій, оскільки між Іраном та Ізраїлем немає сухопутного кордону, припустив Рейтерович.

За його словами, ці країни вони за великим рахунком можуть обмінюватися тільки дроновими та ракетними ударами, використовувати авіацію та частково флот. Як правило, це триває кілька днів, а після цього наступає певне затишшя.