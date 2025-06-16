Уражень ядерних об’єктів Ірану з 13 червня більше не було – глава МАГАТЕ

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що з п’ятниці більше не було завдано шкоди іранським ядерним об’єктам.

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, пише The Times of Isra.

– З моменту п’ятничного нападу, у результаті якого було зруйновано наземну частину пілотного заводу зі збагачення палива, на об’єкті заводу зі збагачення палива у Натанзі не було завдано жодних додаткових пошкоджень, – сказав він.

Гроссі про уражені ядерні об’єкти 13 червня

До того ж, він детально описав чотири будівлі на іранському ядерному об’єкті в Ісфахані, які були уражені в п’ятницю.

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– Центральна хімічна лабораторія, завод з переробки урану, Тегеранський завод з виробництва палива для реакторів та металообробний завод з переробки UF4 (тетрафториду урану) для ЄС, який перебував у стадії будівництва, – говорить він.

За його словами, Агентство присутнє в Ірані та залишатиметься там.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль завдав удару по ядерних і військових об’єктах Ірану в межах операції під кодовою назвою Левовий народ.

У відповідь Іран почав атакувати Ізраїль. Так, ввечері 15 червня Іран знову завдав ракетного удару по Ізраїлю, використавши балістичні ракети. Внаслідок атаки, за попередніми даними, поранення дістали шестеро людей.

Обстріл з боку Ірану ізраїльської території також був вдень цього ж дня.

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