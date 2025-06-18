Просто над нами летіли ракети – ГУР перехопило нові скарги росіян
Російські війська розміщують вогневі позиції біля житлових будинків у Брянській області.
Про це йдеться у перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмові.
Перехоплення ГУР – розміщення вогневих позицій біля будинків у РФ
У перехопленій українською розвідкою розмові жителька Брянської області емоційно поскаржилася на обстріли та розміщення російських вогневих позицій поблизу свого села, розповіли у ГУР.
– А ці б’ють звідкись з лісу. Бабах, бабах, лише вікна тремтіли у нас, – поділилася жителька Росії.
У розмові жінка описала, як російські ракети пролітали просто над її будинком у Брянській області.
За її словами, неподалік падали уламки ракет, які запускали російські війська.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, очікується справедлива відплата.