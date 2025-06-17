Єврокомісія запропонувала повністю відмовитись від російського газу та нафти до 2027 року

Європейська комісія офіційно представила законодавчу пропозицію, яка передбачає повну відмову ЄС від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Пропозиція включає поступове припинення закупівель трубопровідного та зрідженого природного газу (LNG) з Росії. З 1 січня 2026 року буде заборонено укладати нові контракти на імпорт російського газу.

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Імпорт за короткостроковими чинними угодами має завершитися до 17 червня 2026 року, а довгострокові постачання до внутрішньоконтинентальних країн дозволятимуться лише до кінця 2027-го.

Також планується припинити імпорт російської нафти у встановлені строки та заборонити довгострокові контракти на використання терміналів LNG для компаній із Росії чи підконтрольних їй структур.

Країни-члени ЄС зобов’яжуть розробити конкретні плани з диверсифікації енергопостачання. У Єврокомісії наголошують, що поточна інфраструктура та доступ до альтернативних джерел дозволяють здійснити цей перехід без суттєвих ризиків для економіки та енергобезпеки.

— Росія неодноразово намагалася шантажувати нас енергоресурсами. Ми вирішили покласти край цій залежності й закрити епоху російських викопних ресурсів у Європі, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Документ ще мають розглянути Європарламент і Рада ЄС. Для його ухвалення потрібна кваліфікована більшість.

Нагадаємо, ЄС готує важливий крок до повного розриву енергетичних зв’язків із Росією.

Джерело : Єврокомісія

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