Міністр економіки РФ заявив, що країна перебуває на межі рецесії

Російська економіка перебуває на межі входження в рецесію. Про це заявив міністр економіки РФ Максим Решетніков.

Як пише АР з посиланням на російські ЗМІ, таку заяву міністра зробив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Російська економіка вступає в рецесію

– Цифри свідчать про охолодження, але всі наші показники – це як дзеркало заднього виду. Судячи з того, як себе почуває бізнес і за показниками, ми вже, як мені здається, на порозі рецесії, – заявив Решетніков.

Попри хвилю санкцій, яка накрила Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, економіка РФ демонструвала кращі результати, ніж очікувалося.

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Зростанню сприяли високі оборонні витрати, які підтримували економічну активність та зберігали низький рівень безробіття, проте провокували інфляцію.

Підвищення зарплат дозволяло компенсувати знецінення грошей, і багато працівників опинилися у кращому фінансовому становищі.

Великі грошові бонуси для новобранців армії та виплати родинам загиблих на війні також збільшили доходи в бідніших регіонах країни.

Проте у довгостроковій перспективі інфляція та дефіцит іноземних інвестицій становлять серйозну загрозу економічній стабільності. Тому питання: скільки ще протримається економіка воєнного типу.

Економісти вже неодноразово попереджали про наростання тиску на російську економіку та можливість її застою через відсутність інвестицій поза межами оборонного сектору.

Під час виступу на форумі Решетніков заявив, що Росія перебуває “на межі”, і подальший розвиток подій залежатиме від рішень уряду.

– Подальший сценарій повністю залежить від наших рішень, – наголосив він.

Міністр фінансів Антон Сілуанов та голова Центробанку Ельвіра Набіулліна висловили більш оптимістичну точку зору.

За словами Сілуанова, економіка “охолоджується”, але після кожного охолодження “завжди приходить літо”.

Набіулліна заявила, що російська економіка просто “виходить із перегріву”.

Раніше експерти Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE) говорили про те, що економіка РФ перебуває у все більш нестабільному стані через вплив західних санкцій та витрати на війну.

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