Країни НАТО домовилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

Учасники НАТО досягли згоди щодо підвищення оборонних витрат до рівня 5% ВВП. Ця домовленість важлива для України – у відповідному пункті підсумкової декларації саміту в Гаазі згадується про підтримку нашої держави.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела.

Країни НАТО витрачатимуть на оборону 5% ВВП

Раніше процес погодження документу заблокував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який виступив проти ідеї підвищення витрат до 5% ВВП. Через необхідність одностайного схвалення рішень в НАТО, це створило глухий кут у підготовці декларації.

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Однак, як зазначають джерела у дипломатичних колах, компромісу вдалося досягти – остаточне узгодження позицій відбулося в неділю, 22 червня, напередодні початку саміту в Гаазі, що проходитиме 24–25 червня.

Україна згадується саме в цьому пункті декларації, що стосується збільшення оборонного фінансування.

Підтримка Києва залишається пріоритетом для альянсу, й тепер вона буде врахована у межах нових 5% оборонних витрат країн-членів НАТО.

План Рютте щодо витрат на оборону

Нагадаємо, 19 червня прем’єр-міністр Педро Санчес надіслав листа генсеку НАТО Марку Рютте та поінформував про намір Іспанії не витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року.

Пропозиція Марка Рютте передбачала досягнення рівня оборонних витрат у 5% ВВП до 2032 року. Під тиском окремих держав-членів, зокрема Італії та Бельгії, обговорювалася можливість перенесення терміну до 2035 року.

Передбачається, що близько 1,5% ВВП спрямовуватимуть на пов’язані з обороною сфери – кібербезпеку та модернізацію інфраструктури, необхідної для швидкого переміщення військових і техніки.

У 2029 році НАТО проведе перегляд складу необхідних сил і ресурсів. Це може забезпечити додаткову гнучкість для країн, які нині мають найнижчі витрати на оборону, зокрема Іспанії.

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