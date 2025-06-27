Вихід Ірану з МАГАТЕ може спричинити ланцюгову реакцію – Макрон

Президент Франції Емануель Макрон висловив занепокоєння можливим виходом Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї (МАГАТЕ) після ударів США по Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чим загрожує вихід Ірану з Магате

Макрон підкреслив небезпеку ескалації ситуації до рівня, коли Іран може повністю відмовитися від міжнародного ядерного контролю.

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На думку французького президента, це може спричинити ланцюгову реакцію і підірвати всю систему нерозповсюдження ядерної зброї.

Президент Франці також оцінив удари США по ядерних об’єктах Ірану 23 червня як ефективні, зазначивши їх вплив на ключові ядерні об’єкти.

— Американські удари мали реальний вплив на Натанз, Ісфахан і Фордо, – заявив Макрон.

Макрон також відзначив активну позицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в секторі Газа, назвавши його дуже рішучим у цьому питанні.

Нагадаємо, що в Іранському парламенті ухвалили законопроєкт, який передбачає припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії.

У парламенті зазначили, що призупиняють співпрацю з МАГАТЕ доти, доки не буде гарантована безпека ядерних об’єктів країни.

Це рішення було прийнято після ударів США по трьох ядерних об’єктах Ірану у неділю 22 червня.

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