Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов врага на Брянщине

Силы обороны Украины 28 июня нанесли удар по складам боеприпасов российских войск в Брянской области.

Информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Силы обороны нанесли удар по арсеналу в Брянской области РФ

По данным разведки, под огнем оказались склады 1060-го Центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ), расположенные на территории Брянской области России.

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В ГУР отметили, что подтверждено поражение цели и возникновение пожара на территории объекта. В настоящее время результаты атаки уточняются.

В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и вынуждения России прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины 28 июня в День конституции Украины поразили в Брянске объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз взрывы не комментировал, лишь напомнил, что с начала суток силами ПВО якобы сбито 11 дронов.

Согласно открытым данным, 120-й арсенал (в/ч 42696) расположен на Московском проспекте в Брянске.

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