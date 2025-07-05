На аеродромі Борисоглєбськ уражено склад КАБів і літаки – Генштаб

В ніч проти 5 липня лунали вибухи у Борисоглєбську Воронезької області Росії – у Генштабі ЗСУ підтвердили удар дронів по військовому аеродрому.

Удар по аеродрому Борисоглєбськ 5 липня: що відомо про наслідки

У Генштабі заявили, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

– Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються, – мовиться у повідомленні.

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Раніше про сильні вибухи близько другої години ночі в районі війського аеродрому Борисоглєбськ повідомляли Telegram-канали з посиланням га очевидців.

Також система моніторингу NASA зафіксувала тут пожежу.

Губернатор Воронежської області Олександр Гусєв офіційно не підтверджував атаку саме на аеродромі, проте вранці повідомив про нібито збиття черговими силами ППО і засобами РЕБ на території чотирьох муніципалітетів понад 25 безпілотників.

– Інформація про постраждалих не надходила. За попередніми даними, в одному з муніципалітетів через падіння уламків БпЛА стався обрив ЛЕП. Енергопостачання оперативно відновлено. Також пошкоджено покрівлю приватного будинку та гаража, – стверджує він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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