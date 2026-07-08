Багатоцільовий російський винищувач Су-35 є бажаним літаком не тільки для Росії, а й для інших лідерів тоталітарних режимів – наприклад, Північної Кореї чи то Ісламської Республіки Іран.

І навіть попри те, що українська протиповітряна оборона вже вміє знищувати ці літаки РФ, Су-35 становлять серйозну загрозу для України у процесі російсько-української війни.

Ця одиниця авіації, зокрема раніше атакувала Одещину ракетами Х-59 та іншою зброєю з акваторії Чорного моря. 22 грудня 2023 Сили оборони України повідомили про знищення одразу трьох російських бомбардувальників Су-34 у Херсонській області. Вранці 17 лютого 2024 року Повітряні сили ЗСУ знищили відразу три російські літаки – два Су-34 та один Су-35.

Зараз дивляться

7 червня 2025 року Повітряні сили ЗСУ у небі над Курською областю РФ збили винищувач Су-35.

8 липня 2026 року Повітряні сили ЗСУ збили російський Cу-35 на східному напрямку.

Факти ICTV розповідають, що це за винищувач і для чого він призначений.

Для чого призначений Су-35?

Су-35 призначений для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Також він використовується для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури тощо.

Су-35 – це глибока модернізація винищувача Су-27. Новий винищувач поєднує надманевреність, досконалі активні й пасивні засоби виявлення, високу надзвукову швидкість. Такі літаки здатні здійснювати тривалі польоти.

Раніше у Збройних силах РФ заявляли, що російському винищувачу немає аналогів, хіба що американський літак п’ятого покоління F-22.

За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від $98 млн до $104 млн.

Су-35 може нести вісім керованих ракет класу повітря-повітря – Р-27РЕ, Р-27ТЕ, Р-77, а також ракети малої дальності та ближнього бою (Р-73, Р-73М, Р-60М) і шість керованих ракет класу повітря-земля С-25ЛД, Х-29, Х-59М, Х-31А та П.

Де в Україні вже встигли збити російські Су-35?

25 лютого 2022 повідомлялося, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив російський Су-35.

28 лютого 2022 Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів. Тоді у Генштабі ЗСУ повідомили, що це Су-30 та Су-35.

Вночі 1 березня 2022 у бою під Києвом українські пілоти на винищувачах МіГ-29 збили два ворожі літаки Су-35С.

13 березня 2022 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що на одному зі стратегічних напрямків у Київській області група російських літаків Су-35, Су-34 та Су-25 намагалася завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. Наша ППО завдала ударів по літаках супротивника.

17 березня 2022 в небі над Київською областю українська ППО збила два ворожі літаки – Су-25 та Су-35.

3 квітня 2022 поблизу Ізюма, що на Харківщині, наші військові збили російський винищувач Су-35.

21 квітня 2022 Збройні сили України знищили два ворожі літаки – Су-34 та Су-35, а також збили безпілотник російських загарбників.

25 квітня 2022 окупаційні війська втратили три літаки – Су-34, Су-35, Су-30.

21 травня окупаційні війська втратили один літак Су-35. Що саме стало причиною падіння винищувача, наразі невідомо.

28 вересня 2023 року Росія самостійно знищила один зі своїх Су-35, коли авіація РФ здійснювала політ над тимчасово окупованим Токмаком Запорізької області

22 грудня 2023 року на Південному напрямку Сили оборони України збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. За словами президента Володимира Зеленського, ворожі літаки знищили у Херсонській області.

17 лютого 2024 року українські військові знищили два Су-34 та один Су-35 на Східному напрямку. В той момент ворожі літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

7 червня 2025 року в результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35.

8 липня 2026 року Повітряні сили ЗСУ підтвердили успішне збиття на східному напрямку багатоцільового винищувача Cу-35.

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