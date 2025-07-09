Дипломатичні ресурси вичерпані у війні РФ проти України – Мерц
Німеччина надалі допомагатиме Україні, оскільки дипломатичні засоби у війні вичерпані.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час дебатів щодо бюджету у Бундестазі 9 липня.
Мерц про продовження підтримки України
– Дипломатичні ресурси вичерпані. Коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, … федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося, – сказав він
За його словами, Німеччина продовжить допомагати Україні, “навіть попри опір лівих і проросійських правих тут, у цьому парламенті”.
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про збільшення обсягів військової допомоги Україні – з початково запланованих €4 млрд до потенційних €9 млрд у цьому році.
За його словами, частина коштів буде спрямована на фінансування проєкту виробництва далекобійного озброєння безпосередньо в Україні.
Джерело: n-tv