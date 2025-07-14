Білоруський вертоліт Мі-24 збив російський дрон, що летів у напрямку України – ЗМІ

Білоруський вертоліт Мі-24 12 липня атакував і знищив російський ударний БпЛА типу Гербера, що летів у бік України.

Про це повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Білоруський вертоліт збив дрон РФ: подробиці

У відомстві також зазначили, що в той момент в повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські безпілотники. Один з них був виявлений білоруським екіпажем під час патрулювання.

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– Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрона, – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Білорусі офіційно не коментували інцидент. За інформацією джерел, уламки збитого БПЛА впали на території Гомельської області.

Нагадаємо, що протягом ночі та ранку 12 липня РФ масовано атакувала Україну, запустивши 339 Шахедів, 258 дронів-імітаторів та 26 крилатих ракет Х-101.

У Повітряних силах ЗСУ зафіксували влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у п’яти локаціях, а також падіння уламків збитих цілей – ще на 19-ти.

Основний удар припав на Чернівці, де загинули двоє людей.

Джерела: Hromadske, Суспільне

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