На захист підняли винищувачі НАТО: у Литву з Білорусі залетів БпЛА, схожий на літак

У четвер, 10 липня, стало відомо, що безпілотник Шахед, який дуже схожий на саморобний літак, потрапив до Литви з території Білорусі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба Литви.

Заліт БпЛА у Литву з Білорусі – що відомо

Об’єкт зафіксували близько 11:30 на КПП Кена у Вільнюському районі. Він розбився біля закритого пункту пропуску на кордоні Шумськ, приблизно за кілометр від кордону Литви з Білоруссю.

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Попередньо оцінили, що виготовили цей БпЛА з фанери і пінопласту. Вантажу на ньому не зафіксували, загрозу об’єкт не несе.

Зазначається, що прикордонники останнім часом часто фіксували спроби перевезення контрабандних сигарет з Білорусі до Литви за допомогою дронів, повітряних куль і саморобних безпілотників.

Першочергово дізнавшись про безпілотник, Литва поміняла стан готовності винищувачів, що виконували місію повітряного патрулювання НАТО, з навчального режиму на виконання завдань.

Однак після падіння об’єкта завдання скасували.

– Справа в тому, що йому вдалося залетіти. Нам потрібно поговорити про те, чи було виявлення, чи було його видно, чи була спроба його якось нейтралізувати… Ми знаємо, що білоруські Збройні сили проводять певні навчання, я уявляю, що його вважали ціллю, яку мали збити, і щось, ймовірно, пішло не так, – прокоментував ситуацію голова Комітету національної безпеки та оборони (NSGK) Сейму Гедрімас Єглінскас.

Він додав, що зарано припускати, чи було це провокацією проти Литви.

Джерело: LRT

Фото: LRT

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