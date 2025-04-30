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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Коаліція охочих: Естонія готова відправити до України роту військових

Естонія
Фото: Getty Images

Естонія заявила про готовність приєднатися до сил стримування в рамках Коаліції охочих, очолюваної Великою Британією та Францією, яка надає Україні гарантії безпеки.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Естонія готова відправити в Україну свої війська

Прем’єр розповів, що зараз планування Коаліції охочих перебуває на півдорозі. Однак Естонія вже готова надати свої сили – роту сухопутних військ, інструкторів та офіцерів для роботи в штабі.

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– Звичайно, перед відправкою підрозділу ми попросимо мандат у Рійгікогу, – додав Крістен Міхал.

Він також наголосив, що Естонія й надалі вважає вступ України до НАТО найкращим способом гарантувати її безпеку.

Водночас, за його словами, допоки триває процес вступу, Київ має отримати реальні гарантії захисту та стримування завдяки присутності союзних наземних сил.

– Безпека України – це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської сім’ї, є найкращою стратегічною гарантією проти імперіалізму Москви для всіх нас. Ми повинні показати, що ми можемо робити добрі справи, а не тільки думати про них, – додав Міхал.

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