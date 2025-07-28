Невідомий дрон із Білорусі залетів у Литву: апарат бачили біля Вільнюса

У Литві заявили, що у повітряний простір країни залетів безпілотник невстановленого типу з території Білорусі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, посилаючись на поліцію та міністра оборони країни.

У Литву з Білорусі залетів дрон

У понеділок, 28 липня, у Литві місцеві помітили безпілотник, який, ймовірно, влетів на територію Литви з Білорусі.

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Представник Національного центру кризового управління Даріус Бута заявив, що дрон помітили на висоті близько 200 метрів. Літальний апарат бачили поблизу Вільнюса.

– Поліція активувала всі сили, проінформовані всі служби. Жителі, які помітили дрон, закликаються негайно повідомляти 112, в жодному разі не наближатися до нього. Тип дрона не встановлений, – заявив Бута.

У соціальних мережах литовці писали, що бачили дрон у прикордонні близько 5:00.

Один із очевидців розповів, що безпілотник летів із гучним звуком у районі Вільнюса Шнипишкес близько 4:40.

Очільниця Міноборони Литви Довіле Шакалієне у коментарі LRT заявила, що тип апарату ще визначають.

– Сьогодні сприятливі погодні умови для повітряних куль, якими контрабандисти перевозять свої товари. Ми ще не можемо точно визначити, про який тип об’єкта або об’єктів йдеться. З огляду на те, що в Білорусі готуються до навчань, ймовірність будь-яких інцидентів, зокрема й ненавмисних, зростає., – зазначила Шакалієне.

Вона зазначила, що інцидент обговорять із президентом і подумають, як посилити готовність до подібних ситуацій.

Нагадаємо, 10 липня до Литви з території Білорусі потрапив російський безпілотник БПЛА Гербера. Після інциденту Вільнюс передав Мінську ноту протесту.

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