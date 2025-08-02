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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Американські підводні човни змістилися ближче до РФ – Трамп

Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, коментуючи розгортання двох атомних підводних човнів після погроз ексочільника РФ Дмитра Медведєва, заявив, що вони тепер ближче до Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

Відповідь Трампа на ядерні погрози Медведєва

Трамп розкритикував експрезидента РФ і заступника голови російської Ради безпеки Дмитра Медведєва за його ядерні погрози.

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– Колишній президент Росії, який зараз очолює одну з найважливіших рад, Медведєв сказав деякі дуже погані речі, говорячи про ядерну зброю. І коли ви згадуєте слово “ядерний”, ви знаєте, мої очі спалахують, і я кажу: “Нам краще бути обережними”, тому що це найбільша загроза, – сказав Трамп.

Він наголосив, що Медведєву не слід було так говорити.

– Він і в минулому говорив таке. Тому ми завжди хочемо бути готовими. І тому я відправив до регіону два атомні підводні човни. Я просто хочу переконатися, що його слова – це лише слова, і нічого більше, – сказав президент.

На запитання ведучого, чи підводні човни тепер ближче до Росії, Трамп відповів: Так, вони ближче до Росії.

Раніше стало відомо, що Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідь на заяви Медведєва.

Нагадаємо, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив Дональду Трампу Третьою світовою війною.

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