Зупинились установки: Рязанський НПЗ удвічі скоротив потужності після атаки дронів

Російський нафтопереробний завод (НПЗ) у Рязані вдвічі скоротив потужності після атаки дронів.

Про це повідомляє агенство Reuters із посиланням на джерела.

Атака на НПЗ в Рязані та наслідки

Нафтопереробний завод у Рязані належить нафтовій компанії Роснефть.

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Так, вночі 2 серпня Сили оборони України далекобійними дронами завдали ударів по низці об’єктів на території Росії. Ціллю став і Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших у Росії.

За даними джерел, після атак дронів зупинилися дві основні установки з перероблення нафти — CDU-3 потужністю 8 600 метричних тонн на добу та CDU-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Наразі Рязанський НПЗ працює з основною установкою первинної переробки нафти CDU-6, потужність якої становить 23 200 тонн на добу – це близько 48% від загальної потужності.

За даними джерел у цій галузі, торік Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн сирої нафти, виробив 2,3 млн тонн автомобільного бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального, 4,2 млн тонн мазуту та 1 млн тонн авіаційного пального.

НПЗ Роснефть у Новокуйбишевську також дістав пошкодження в результаті атаки дронів і зупинив роботу з 2 серпня.

Нагадаємо, що 2 серпня ударні дрони масовано атакували цілі на території Росії. Окрім Рязанського та Новокуйбешивського нафтопереробних заводів, під ударом опинилися й база пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області та АТ Пензське виробниче об’єднання Електроприлад. Цей завод виробляє захищені телекомунікаційні комплекси, криптографічні засоби зв’язку та плати для військової техніки.

Джерело : Reuters

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