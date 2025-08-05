Остановились установки: Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности после атаки дронов
Российский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Рязани вдвое сократил мощности после атаки дронов.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Атака на НПЗ в Рязани и последствия
Нефтеперерабатывающий завод в Рязани принадлежит нефтяной компании Роснефть.
Так, ночью 2 августа Силы обороны Украины дальнобойными дронами нанесли удары по ряду объектов на территории России. Целью стал и Рязанский НПЗ, который является одним из крупнейших в России.
По данным источников, после атак дронов остановились две основные установки по переработке нефти — CDU-3 мощностью 8 600 метрических тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.
В настоящее время Рязанский НПЗ работает с основной установкой первичной переработки нефти CDU-6, мощность которой составляет 23 200 тонн в сутки — это около 48% от общей мощности.
По данным источников в этой отрасли, в прошлом году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн сырой нефти, произвел 2,3 млн тонн автомобильного бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива, 4,2 млн тонн мазута и 1 млн тонн авиационного топлива.
НПЗ Роснефть в Новокуйбишевске также получил повреждения в результате атаки дронов и остановил работу со 2 августа.
Напомним, что 2 августа ударные дроны массированно атаковали цели на территории России. Кроме Рязанского и Новокуйбешевского нефтеперерабатывающих заводов, под ударом оказались и база горюче-смазочных материалов в Воронежской области и АО Пензское производственное объединение Электроприбор. Этот завод производит защищенные телекоммуникационные комплексы, криптографические средства связи и платы для военной техники.