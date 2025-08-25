Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін не хоче зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським через особисту неприязнь.

Путіну не подобається Зеленський – Трамп

Під час пресконференції в понеділок журналісти запитали Трампа, чому, на його думку, Путін виявляє таку незацікавленість у зустрічі з Зеленським.

– Тому що він йому не подобається, він йому не подобається, – відповів Трамп.

Президент США також заявив, що війна між Росією та Україною має риси особистого конфлікту. Проте він наголосив, що налаштований зупинити її.

– Росія та Україна – але це виявилось якимось великим особистим конфліктом, це одна з таких речей. Але ми це зрештою зупинимо, ми це теж зупинимо, – наголосив він.

Трамп також розповів, що у розмовах із Путіним піднімалася тема контролю над ядерною зброєю.

– Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п’ять років він нас наздожене, – зазначив президент США.

Трамп згадав і про лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, наголосивши на своїх добрих стосунках із ним.

– Багато людей скажуть: о, це жахливо. Ні, це добре. Насправді колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним… Я знаю його краще, ніж будь-хто, майже, окрім його сестри. Його сестра знає його досить добре, – сказав він.

Нагадаємо, 22 серпня Трамп заявив, що через два тижні він буде точно знати, що потрібно робити для врегулювання російсько-української війни.

