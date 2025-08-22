Трамп заявив, що йому б не хотілося бути присутнім на зустрічі Путіна і Зеленського

Президент США Дональд Трамп порівняв ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна з “олією та оцтом”, оскільки ті “не дуже ладнають”.

Про це пише Sky News.

Трамп прокоментував ймовірну зустріч Зеленського і Путіна

Дональда Трампа запитали, чи може відбутися зустріч президентів України та РФ.

– Ми побачимо, чи працюватимуть Путін і Зеленський разом. Знаєте, це як олія та оцет. Вони не дуже ладнають, з очевидних причин, – зазначив він.

Президент США додав, що не дуже хотів би бути присутнім на переговорах Зеленського і Путіна, але, можливо доведеться доєднатися.

Заява Трампа прозвучала невдовзі після того, як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що зустріч не планується, оскільки порядок денний “зовсім не готовий”.

Сьогодні Лавров в ефірі телеканалу NBC News заявив, що зустріч президентів України та РФ не запланована.

За його словами, Путін готовий зустрітися із Зеленським, “коли порядок денний буде готовий для саміту”.

Раніше у Білому домі повідомляли, що російський диктатор Путін під час розмови з Дональдом Трампом пообіцяв провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп відхилив пропозицію Путіна провести зустріч із Зеленським у Москві. Президент України також не підтримав ідею щодо зустрічі на території Росії.

Станом на зараз місце для проведення переговорів не визначене.

