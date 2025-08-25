Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин не хочет встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за личной неприязни.

Путину не нравится Зеленский — Трамп

Во время пресс-конференции в понедельник журналисты спросили Трампа, почему, по его мнению, Путин проявляет такую незаинтересованность во встрече с Зеленским.

— Потому что он ему не нравится, он ему не нравится, — ответил Трамп.

Президент США также заявил, что война между Россией и Украиной имеет черты личного конфликта. Однако он подчеркнул, что настроен остановить ее.

— Россия и Украина — но это оказалось каким-то большим личным конфликтом, это одна из таких вещей. Но мы это в конце концов остановим, мы это тоже остановим, — подчеркнул он.

Трамп также рассказал, что в разговорах с Путиным поднималась тема контроля над ядерным оружием.

— Ракеты, ядерное оружие – мы говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас его больше всего, у России – второе место, а у Китая – третье, но Китай значительно отстает, хотя через пять лет он нас догонит, – отметил президент США.

Трамп упомянул и о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне, подчеркнув свои хорошие отношения с ним.

— Многие люди скажут: о, это ужасно. Нет, это хорошо. На самом деле, когда-нибудь я его увижу. Я с нетерпением жду встречи с ним… Я знаю его лучше, чем кто-либо, почти, кроме его сестры. Его сестра знает его достаточно хорошо, – сказал он.

Напомним, 22 августа Трамп заявил, что через две недели он будет точно знать, что нужно делать для урегулирования российско-украинской войны.

