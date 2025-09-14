Росія розширила своє втручання у парламентські вибори у Молдові, які заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном, повідомила президентка країни Мая Санду.

У коментарі Financial Times Санду заявила, що Кремль у межах впливу на парламентські вибори посилив свою онлайн-кампанію з дезінформації. До того ж, видання нагадує, що президентка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року й забезпечити голосування “за” членство країни в ЄС.

– Росіяни націлилися на діаспору, – сказала вона.

Санду звинуватила Кремль у використанні російських православних священиків для розповсюдження пропаганди та розгортанні мережі ботів Матрьошка для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних медіа.

За оцінкою глави країни, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році.

Санду зазначає, що тактика РФ зараз еволюціонує. За її словами, злочинці, які перебувають на зарплаті у Москви, наразі також використовуються для провокування заворушень у молдовських в’язницях.

– Росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись подолати наші інституції, – каже вона.

Вона наголосила, що з огляду на тиск, який чинить РФ, і загрози, з якими країна стикається, інтеграція в ЄС є “єдиним способом для нас вижити як демократія”.

– Ми віримо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, й Україна змогли перейти до наступних етапів, – каже вона.

Санду назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в Євросоюз.

