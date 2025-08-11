РФ посилює інформаційний тиск на Молдову перед парламентськими виборами

Російська Федерація збільшує інформаційний тиск на Молдову з наближенням парламентських виборів, запланованих на 28 вересня.

Як РФ нарощує інформкампанію проти Молдови

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, частиною цієї інформкампанії стала стаття секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу Молдова на роздоріжжі.

У повідомленні зазначено, що тези матеріалу копіюють класичні кремлівські наративи. Серед них – звинувачення у нібито зовнішньому управлінні з боку ЄС та втягуванні в НАТО.

У Центр протидії дезінформації розповіли, що окремо розглянуто очікувані результати виборів у Молдові.

Там звернули увагу на заяву Шойгу про те, що нібито Росія прийме будь-який вибір громадян, але водночас він надав застереження, що має бути реальне волевиявлення, а не фальсифікація.

– Подібні формулювання створюють інформаційне підґрунтя для оскарження результатів виборів, можуть використовуватися для виправдання подальшої дестабілізації та втручання у внутрішні справи Молдови, – вважають у Центрі протидії дезінформації.

Там попередили, що подібні меседжі синхронізуються з діями проросійських ЗМІ та політичних сил у Молдові. Водночас активізувалися дезінформаційні кампанії у соціальних мережах.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що Росія прагне надалі мати важелі для впливу в Молдові, зірвати євроінтеграцію, послабити проєвропейські сили через дискредитацію влади та мобілізацію проросійського електорату.

