Росія розробила план втручання у парламентські вибори в Молдові з метою зірвання курсу країни на вступ до Євросоюзу, що передбачає вербування виборців за кордоном, організацію протестів та дезінформаційну кампанію.

Про це свідчать таємні документи, з якими ознайомилося агентство Bloomberg.

Мета і методи впливу РФ на вибори в Молдові

Згідно з документами, ця багатовекторна стратегія узгоджена Кремлем ще навесні і спрямована на те, щоб знизити шанси партії президентки Молдови Маї Санду Дія і солідарність на виборах 28 вересня, тобто фактично усунення її від влади.

– Ця маленька країна, розташована між розірваною війною Україною та Румунією, яка межує з ЄС і НАТО, є ключовим полем битви між проєвропейськими та проросійськими політичними силами. Вибори в неділю відбудуться менше ніж через рік після референдуму про те, чи повинна Молдова прагнути членства в ЄС, який пройшов з мінімальною перевагою на тлі заяв уряду про втручання Кремля, – пише Bloomberg.

Документи свідчать про те, що РФ готова задіяти широкий спектр тактик – від вербування молдовських виборців за кордоном до організації протестів і масштабної кампанії дезінформації в соцмережах.

Іншим ключовим напрямком плану є використання компромату для тиску на державних службовців з метою зриву виборчого процесу.

Водночас виданню не вдалося підтвердити, чи реалізує Росія ці плани, оскільки виборча кампанія в Молдові добігає кінця цього тижня. Проте два європейські урядовці, обізнані з цим питанням, заявили про те, що “майже напевно” Кремль має намір реалізувати більшість із них.

– Мета Кремля зрозуміла – захопити Молдову через вибори, використати нас проти України і перетворити на плацдарм для гібридних атак на Євросоюз. Ось чому ці вибори дуже важливі. Захищаючи їх, ми захищаємо не тільки Молдову, а й регіональну безпеку та стабільність, – заявила нещодавно Санду, виступаючи у Європарламенті.

Європейські урядовці, обізнані з планами Росії, заявили, що Кремль, найімовірніше, виділив сотні мільйонів доларів на втручання у вибори в Молдові, зокрема для створення враження конкурентної боротьби, але насправді вони спрямовані на ослаблення підтримки Санду.

Молдовська поліція активно бореться з поширенням дезінформації у соцмережах і схемами підкупу виборців. Лише у серпні заблоковано сотні акаунтів у TikTok, а 16 вересня під час рейдів з ліквідації ймовірної операції з відмивання грошей правоохоронці вилучили $302 тис.

Документи також свідчать про те, що Росія планує вербувати молодих чоловіків зі спортивних клубів та злочинних угруповань для провокацій під час голосування та протестів після нього.

– Це включатиме демонстрації з вимогою відставки Санду, якщо її партія програє вибори, або з метою дискредитації результатів виборів у разі її перемоги, – пише агентство.

Джерело : Bloomberg

