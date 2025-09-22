Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове с целью сорвать курс страны на вступление в Евросоюз, который включает вербовку избирателей за рубежом, организацию протестов и дезинформационную кампанию.

Об этом свидетельствуют секретные документы, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

Цель и методы влияния РФ на выборы в Молдове

Согласно документам, эта многовекторная стратегия согласована Кремлем еще весной и направлена на то, чтобы снизить шансы партии президента Молдовы Майи Санду Действие и солидарность на выборах 28 сентября, то есть фактически отстранить ее от власти.

Сейчас смотрят

— Эта маленькая страна, расположенная между раздираемой войной Украиной и Румынией, граничащая с ЕС и НАТО, является ключевым полем битвы между проевропейскими и пророссийскими политическими силами. Выборы в воскресенье состоятся менее чем через год после референдума о том, должна ли Молдова стремиться к членству в ЕС, который прошел с минимальным преимуществом на фоне заявлений правительства о вмешательстве Кремля, — пишет Bloomberg.

Документы свидетельствуют о том, что РФ готова задействовать широкий спектр тактик — от вербовки молдавских избирателей за рубежом до организации протестов и масштабной кампании дезинформации в соцсетях.

Другим ключевым направлением плана является использование компрометирующих материалов для давления на государственных служащих с целью срыва избирательного процесса.

В то же время изданию не удалось подтвердить, реализует ли Россия эти планы, поскольку избирательная кампания в Молдове подходит к концу на этой неделе. Однако два европейских чиновника, знакомых с этим вопросом, заявили о том, что “почти наверняка” Кремль намерен реализовать большинство из них.

— Цель Кремля понятна — захватить Молдову через выборы, использовать нас против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак на Евросоюз. Вот почему эти выборы очень важны. Защищая их, мы защищаем не только Молдову, но и региональную безопасность и стабильность, — заявила недавно Санду, выступая в Европарламенте.

Европейские чиновники, знакомые с планами России, заявили, что Кремль, скорее всего, выделил сотни миллионов долларов на вмешательство в выборы в Молдове, в частности для создания впечатления конкурентной борьбы, но на самом деле они направлены на ослабление поддержки Санду.

Молдавская полиция активно борется с распространением дезинформации в соцсетях и схемами подкупа избирателей. Только в августе заблокированы сотни аккаунтов в TikTok, а 16 сентября во время рейдов по ликвидации вероятной операции по отмыванию денег правоохранители изъяли $302 тыс.

Документы также указывают на то, что Россия планирует вербовать молодых мужчин из спортивных клубов и преступных группировок для провокаций во время голосования и протестов после него.

— Это будет включать демонстрации с требованием отставки Санду, если ее партия проиграет выборы, или с целью дискредитации результатов выборов в случае ее победы, — пишет агентство.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.