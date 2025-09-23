Росія може використати територію Молдови як плацдарм для вторгення в Одеську область України.

Про це заявила у відеозверненні президентка Молдови Мая Санду у контексті парламенських виборів 28 вересня.

Санду про небезпеку з боку РФ у контексті виборів у Молдові

– Сьогодні я з усією впевненістю кажу вам, що суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та європейське майбутнє нашої країни знаходяться під загрозою. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра й за кордоном, – наголосила вона.

Зараз дивляться

Санду також попередила про катастрофічні наслідки, які загрожують не лише Молдові в разі успіху російського плану.

– Постраждають усі молдавани – незалежно від того, за кого голосували. Європа зупиниться на кордоні з Молдовою. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Такі їхні плани, і вони про це заявляють відкрито, – зауважила президентка Молдови.

Вона закликала громадян країни чинити опір спробам РФ та її спільників, яких вона має в Молдові, дестабілізувати ситуацію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.