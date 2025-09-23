Россия может использовать территорию Молдовы как плацдарм для вторжения в Одесскую область Украины.

Об этом заявила в видеообращении президент Молдовы Майя Санду в контексте парламентских выборов 28 сентября.

Санду об опасности со стороны РФ в контексте выборов в Молдове

— Сегодня я со всей уверенностью говорю вам, что суверенитет, независимость, территориальная целостность и европейское будущее нашей страны находятся под угрозой. Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом, — подчеркнула она.

Санду также предупредила о катастрофических последствиях, которые грозят не только Молдове в случае успеха российского плана.

– Пострадают все молдаване – независимо от того, за кого голосовали. Европа остановится на границе с Молдовой. Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Таковы их планы, и они об этом заявляют открыто, – отметила президент Молдовы.

Она призвала граждан страны сопротивляться попыткам РФ и ее сообщников, которых она имеет в Молдове, дестабилизировать ситуацию.

