РФ может превратить Молдову в плацдарм для проникновения в Одесскую область – Санду
Россия может использовать территорию Молдовы как плацдарм для вторжения в Одесскую область Украины.
Об этом заявила в видеообращении президент Молдовы Майя Санду в контексте парламентских выборов 28 сентября.
Санду об опасности со стороны РФ в контексте выборов в Молдове
— Сегодня я со всей уверенностью говорю вам, что суверенитет, независимость, территориальная целостность и европейское будущее нашей страны находятся под угрозой. Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом, — подчеркнула она.
Санду также предупредила о катастрофических последствиях, которые грозят не только Молдове в случае успеха российского плана.
– Пострадают все молдаване – независимо от того, за кого голосовали. Европа остановится на границе с Молдовой. Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Таковы их планы, и они об этом заявляют открыто, – отметила президент Молдовы.
Она призвала граждан страны сопротивляться попыткам РФ и ее сообщников, которых она имеет в Молдове, дестабилизировать ситуацию.