Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Вони домовилися про зустріч у Будапешті, яка відбудеться після переговорів радників.

Про це Трамп написав у мережі Truth Social.

Зараз дивляться

Розмова Трампа і Путіна 16 жовтня: що відомо

– Зараз я розмовляю з Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання, – повідомив президент США перед початком діалогу.

Вже після розмови Трамп опублікував нове повідомлення в соцмережі:

– Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням – встановленням миру на Близькому Сході, про який, як він зазначив, мріяли упродовж століть, – зазначив американський лідер.

Він додав, що Путін “подякував першій леді за її участь у проєктах, пов’язаних з дітьми. Він висловив велику вдячність і сказав, що цю роботу буде продовжено”.

– Ми також приділили значну увагу питанням торгівлі між Росією та США після закінчення війни з Україною. Після завершення розмови ми домовилися про зустріч наших радників високого рівня наступного тижня, – зазначив президент.

Трамп уточнив, що перші зустрічі з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо та інші представники, які будуть призначені додатково. Місце проведення зустрічі обговорюється.

– Президент Путін і я потім зустрінемося в узгодженій локації – у Будапешті, Угорщина – щоб спробувати покласти край цій “ганебній” війні між Росією та Україною, – підсумував Трамп.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.