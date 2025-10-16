Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог провів зустріч з українською делегацією у Вашингтоні.

Зустріч Келлога і української делегації у США

Як повідомив Кіт Келлог, він зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.

Водночас у зустрічі взяли участь посол України у США Ольга Стефанішина та заступник спецпредставника американського президента Джон Коул.

– Важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США – узгодження ключових пріоритетів і акцентів. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра, – заявив Андрій Єрмак.

Сам Кіт Келлог сказав, що це була чудова дискусія, і подякував українській делегації за зустріч у Вашингтоні.

У п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

