Чудова дискусія: Келлог зустрівся з українською делегацією у Вашингтоні
Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії Кіт Келлог провів зустріч з українською делегацією у Вашингтоні.
Зустріч Келлога і української делегації у США
Як повідомив Кіт Келлог, він зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.
Водночас у зустрічі взяли участь посол України у США Ольга Стефанішина та заступник спецпредставника американського президента Джон Коул.
– Важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США – узгодження ключових пріоритетів і акцентів. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра, – заявив Андрій Єрмак.
Сам Кіт Келлог сказав, що це була чудова дискусія, і подякував українській делегації за зустріч у Вашингтоні.
У п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.