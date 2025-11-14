BBC офіційно перепросила перед президентом США Дональдом Трампом за некоректний монтаж його виступу від 6 січня 2021 року в епізоді проєкту Panorama.

Водночас корпорація відхилила вимогу про компенсацію та заявила, що правових підстав для позову немає.

BBC перепросила у Трампа

Юристи Трампа вимагали від BBC вибачення, повної відмови від документального фільму та компенсації у розмірі $1 млрд.

Після листа з вимогами британський мовник направив відповідь і визнав помилку монтажу, але наполіг, що підстав для позову немає.

Корпорація навела п’ять аргументів:

  • програма не транслювалася в США;
  • документальний фільм не завдав шкоди, адже Трамп був переобраний після його виходу;
  • монтаж не мав наміру вводити в оману, а лише скорочував довгий виступ;
  • фрагмент був частиною години ефіру із різними думками, зокрема й на користь Трампа;
  • політичні висловлювання у США суттєво захищені законом у справах про наклеп.

Голова BBC Самір Шах також особисто надіслав листа до Білого дому з вибаченням за спосіб, у який змонтували промову.

Трамп у коментарі Fox News заявив, що його слова “порізали” і таким чином “обдурили глядачів”.

Наслідки для BBC

Нагадаємо, що у фільмі фрагменти промови Трампа змонтували так, що вони створили “хибне враження прямого заклику до насильства”. На тлі скандалу гендиректор BBC Тім Дейві та керівниця новин Дебора Тернесс подали у відставку.

Уряд Великої Британії також відреагував на ситуацію. Міністерка культури Ліза Ненді заявила, що BBC сприймає інцидент серйозно, та вказала на проблеми з редакційними стандартами та необхідність посилення контролю на найвищому рівні.

Вона також наголосила, що політичні призначення до ради BBC ставлять під питання довіру до її неупередженості.

Джерело: BBC

