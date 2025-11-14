Вибачення є, грошей не буде: BBC відреагувала на вимоги Трампа
- BBC визнала помилку в монтажі промови Трампа.
- Чому компанія відмовилася виплатити компенсацію в $1 млрд.
BBC офіційно перепросила перед президентом США Дональдом Трампом за некоректний монтаж його виступу від 6 січня 2021 року в епізоді проєкту Panorama.
Водночас корпорація відхилила вимогу про компенсацію та заявила, що правових підстав для позову немає.
BBC перепросила у Трампа
Юристи Трампа вимагали від BBC вибачення, повної відмови від документального фільму та компенсації у розмірі $1 млрд.
Після листа з вимогами британський мовник направив відповідь і визнав помилку монтажу, але наполіг, що підстав для позову немає.
Корпорація навела п’ять аргументів:
- програма не транслювалася в США;
- документальний фільм не завдав шкоди, адже Трамп був переобраний після його виходу;
- монтаж не мав наміру вводити в оману, а лише скорочував довгий виступ;
- фрагмент був частиною години ефіру із різними думками, зокрема й на користь Трампа;
- політичні висловлювання у США суттєво захищені законом у справах про наклеп.
Голова BBC Самір Шах також особисто надіслав листа до Білого дому з вибаченням за спосіб, у який змонтували промову.
Трамп у коментарі Fox News заявив, що його слова “порізали” і таким чином “обдурили глядачів”.
Наслідки для BBC
Нагадаємо, що у фільмі фрагменти промови Трампа змонтували так, що вони створили “хибне враження прямого заклику до насильства”. На тлі скандалу гендиректор BBC Тім Дейві та керівниця новин Дебора Тернесс подали у відставку.
Уряд Великої Британії також відреагував на ситуацію. Міністерка культури Ліза Ненді заявила, що BBC сприймає інцидент серйозно, та вказала на проблеми з редакційними стандартами та необхідність посилення контролю на найвищому рівні.
Вона також наголосила, що політичні призначення до ради BBC ставлять під питання довіру до її неупередженості.