Скандал у BBC: керівники подали у відставку після фільму про Трампа
- Скандал у BBC виник через змонтовану промову Дональда Трампа у фільмі Panorama.
- Витік внутрішньої записки показав, як змінили зміст виступу Трампа.
- Сам Трамп назвав новини BBC "корумпованими" та "фейковими".
Гендиректор BBC Тім Дейві та очільниця новин Дебора Тернесс подали у відставку.
Це стало наслідком скандалу навколо фільму Panorama, у якому британський мовник відредагував промову Дональда Трампа.
Двоє топенеджерів BBC звільнилися – причина
Проблема виникла після виходу епізоду Panorama, у якому використали фрагменти промови Трампа від 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій у Вашингтоні.
Критики заявили, що після монтажу промова у фільмі скидалася на заклик до насильства, а не до “мирного і патріотичного” протесту, як в оригіналі.
– Ми йдемо до Капітолія, я буду з вами. І ми боремось. Ми боремось, як скажені, – каже Трамп у версії BBC.
Однак повна версія його промови відрізнялася від змонтованої.
– Ми скоро підемо до Капітолія, щоб мирно й патріотично донести свій голос, – виголосив політик.
Фраза “ми боремось, як скажені” прозвучала лише наприкінці промови й не стосувалася походу на Капітолій.
Реакція BBC та відставки керівництва
Видання The Daily Telegraph опублікувало витік внутрішньої записки BBC, у якій стверджувалося, що фільм Trump: The Comeback?, створений незалежною студією October Films Ltd, змонтував дві частини промови Трампа так, щоб він мав вигляд підбурювача до заворушень.
Автор документа, колишній зовнішній радник комітету з редакційних стандартів BBC Майкл Прескотт, зазначив, що написав записку “у відчаї через бездіяльність керівництва”.
У листі до співробітників Тім Дейві подякував за 20 років роботи в корпорації та заявив, що йде, щоб створити умови для наступного керівника.
– BBC не ідеальна, і ми завжди повинні бути відкритими, прозорими й підзвітними. Хоча це не єдина причина, нинішня дискусія навколо BBC News вплинула на моє рішення. Загалом BBC працює добре, але були помилки, і як генеральний директор я маю взяти на себе відповідальність, – сказав Дейві.
Дебора Тернесс пояснила, що тривала суперечка навколо Panorama вже шкодить репутації BBC, яку вона назвала установою, що їй “дуже дорога”. Водночас вона наголосила, що, попри окремі помилки, звинувачення в упередженості новинного підрозділу є “безпідставними”.
Голова BBC Самір Шах має перепросити перед парламентським комітетом у письмовій заяві.
Реакція Трампа
Дональд Трамп відреагував на інцидент у своїй мережі Truth Social, подякувавши The Daily Telegraph “за викриття корумпованих журналістів” і назвавши ситуацію “жахливою для демократії”.
.@BBCNews is dying because they are anti-Trump Fake News.
Everyone should watch @GBNEWS! pic.twitter.com/bZFFkSATud
— Karoline Leavitt (@PressSec) November 9, 2025
Речниця Білого дому Керолайн Левітт у X (Twitter) також опублікувала колаж двох заголовків – про конфлікт Трампа з “фейковими новинами” BBC та про відставку Деві.
Shot: Chaser: pic.twitter.com/n0U08PnUJb
— Karoline Leavitt (@PressSec) November 9, 2025
Міністерка цифрових технологій, культури і ЗМІ Великої Британії Ліза Нанді назвала ситуацію “дуже серйозною”, додавши, що BBC зіткнулася з “важливими звинуваченнями”. Найсерйознішим з них Нанді вважає закиди у системній упередженості у висвітленні складних питань.
Лідерка Консервативної партії Кемі Баденох, своєю чергою, заявила, що “нове керівництво має здійснити глибоку реформу культури BBC, яка виявила інституційну упередженість”.
Зазначимо, що власником телерадіокорпорації є держава. BBC фінансується коштом ліцензійного збору у £174,5 на рік (близько 9,6 тис. грн) з кожного домогосподарства, що має телевізор. Тому компанія постійно перебуває під пильною увагою суспільства.
BBC зобов’язана дотримуватися неупередженості, однак її часто критикують як за лівий, так і за правий ухил.