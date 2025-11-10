Гендиректор BBC Тім Дейві та очільниця новин Дебора Тернесс подали у відставку.

Це стало наслідком скандалу навколо фільму Panorama, у якому британський мовник відредагував промову Дональда Трампа.

Двоє топенеджерів BBC звільнилися – причина

Проблема виникла після виходу епізоду Panorama, у якому використали фрагменти промови Трампа від 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій у Вашингтоні.

Зараз дивляться

Критики заявили, що після монтажу промова у фільмі скидалася на заклик до насильства, а не до “мирного і патріотичного” протесту, як в оригіналі.

– Ми йдемо до Капітолія, я буду з вами. І ми боремось. Ми боремось, як скажені, – каже Трамп у версії BBC.

Однак повна версія його промови відрізнялася від змонтованої.

– Ми скоро підемо до Капітолія, щоб мирно й патріотично донести свій голос, – виголосив політик.

Фраза “ми боремось, як скажені” прозвучала лише наприкінці промови й не стосувалася походу на Капітолій.

Реакція BBC та відставки керівництва

Видання The Daily Telegraph опублікувало витік внутрішньої записки BBC, у якій стверджувалося, що фільм Trump: The Comeback?, створений незалежною студією October Films Ltd, змонтував дві частини промови Трампа так, щоб він мав вигляд підбурювача до заворушень.

Автор документа, колишній зовнішній радник комітету з редакційних стандартів BBC Майкл Прескотт, зазначив, що написав записку “у відчаї через бездіяльність керівництва”.

У листі до співробітників Тім Дейві подякував за 20 років роботи в корпорації та заявив, що йде, щоб створити умови для наступного керівника.

– BBC не ідеальна, і ми завжди повинні бути відкритими, прозорими й підзвітними. Хоча це не єдина причина, нинішня дискусія навколо BBC News вплинула на моє рішення. Загалом BBC працює добре, але були помилки, і як генеральний директор я маю взяти на себе відповідальність, – сказав Дейві.

Дебора Тернесс пояснила, що тривала суперечка навколо Panorama вже шкодить репутації BBC, яку вона назвала установою, що їй “дуже дорога”. Водночас вона наголосила, що, попри окремі помилки, звинувачення в упередженості новинного підрозділу є “безпідставними”.

Голова BBC Самір Шах має перепросити перед парламентським комітетом у письмовій заяві.

Реакція Трампа

Дональд Трамп відреагував на інцидент у своїй мережі Truth Social, подякувавши The Daily Telegraph “за викриття корумпованих журналістів” і назвавши ситуацію “жахливою для демократії”.

.@BBCNews is dying because they are anti-Trump Fake News. Everyone should watch @GBNEWS! pic.twitter.com/bZFFkSATud — Karoline Leavitt (@PressSec) November 9, 2025

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у X (Twitter) також опублікувала колаж двох заголовків – про конфлікт Трампа з “фейковими новинами” BBC та про відставку Деві.

Міністерка цифрових технологій, культури і ЗМІ Великої Британії Ліза Нанді назвала ситуацію “дуже серйозною”, додавши, що BBC зіткнулася з “важливими звинуваченнями”. Найсерйознішим з них Нанді вважає закиди у системній упередженості у висвітленні складних питань.

Лідерка Консервативної партії Кемі Баденох, своєю чергою, заявила, що “нове керівництво має здійснити глибоку реформу культури BBC, яка виявила інституційну упередженість”.

Зазначимо, що власником телерадіокорпорації є держава. BBC фінансується коштом ліцензійного збору у £174,5 на рік (близько 9,6 тис. грн) з кожного домогосподарства, що має телевізор. Тому компанія постійно перебуває під пильною увагою суспільства.

BBC зобов’язана дотримуватися неупередженості, однак її часто критикують як за лівий, так і за правий ухил.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.