Європейська комісія попередньо схвалила заявки першої групи держав Євросоюзу для отримання коштів та фінансування за багатомільярдною програмою SAFE для переозброєння.

Про це йдеться у відповідній заяві, оприлюдненій на сайті Європейської комісії.

Фінансування перших країн ЄС за програмою SAFE

Зазначається, що Єврокомісія подала до Ради ЄС пропозицію про затвердження фінансової допомоги для низки країн, зокрема, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Кіпру, Португалії та Румунії.

Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, минулого року ЄС досягнув більшого прогресу в галузі оборони, ніж за попередні десятиліття.

– Біла книга та Дорожня карта готовності 2030 дозволили державам-членам ЄС мобілізувати до €800 млрд на оборону, – сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що інші плани планують затвердити вже незабаром. За її словами, наразі Раді ЄС необхідно терміново їх ухвалити, щоб забезпечити швидке виділення коштів.

Це рішення Єврокомісія прийняла після ретельної оцінки Національних планів інвестицій в оборону країн в рамках ініціативи SAFE.

Затвердження механізму дозволяє країнам отримати доступ до дешевих довгострокових позик для термінового переозброєння та підвищення бойової готовності.

За наявними даними, група з вісьмох держав-країн ЄС має право на близько €38 млрд після підписання кредитних угод.

Щойно Єврокомісія завершить оцінку, Рада ЄС матиме чотири тижні для ухвалення рішення про виконання. Після цього будуть фіналізовані кредитні угоди, а початок перших траншів прогнозують на березень 2026 року.