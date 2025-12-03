Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче закрити всі шість переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу до кінця 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський про переговорні кластери з ЄС

Під час візиту до Ірландії Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з українською громадою.

Під час спілкування глава держави окрему увагу зосередив на роботі щодо відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу України у Європейський Союз, передусім в умовах майбутнього головування Ірландії в Раді Євросоюзу в другій половині наступного року.

– Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що головування Ірландії буде важливим.

Він додав, що у першому півріччі 2026 року головуватиме Кіпр, а потім Ірландія. За його словами, під час головування Кіпру Україна хоче відкрити кластери, а наступним кроком має стати їхнє закриття, що, як він сподівається, відбудеться під час головування Ірландії.

