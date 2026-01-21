В Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердження торгової угоди ЄС і США через останні заяви американського президента Дональда Трампа, зокрема, тарифних погроз щодо низки членів-країн Євросоюзу.

Про це повідомив очільник торгового комітету Європейського парламенту Бернд Ланге у соціальній мережі X.

Чому зупинено затвердження торгової угоди ЄС і США

– Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері, – заявив він.

За словами євродепутата, на кону – суверенітет і територіальна цілісність Євросоюзу.

– “Бізнес як завжди” вже неможливий, – вважає він.

Раніше лідери найбільших груп Європарламенту заявили про необхідність ставити на паузу затвердження торгової угоди ЄС зі США через тарифні погрози Трампа країнам ЄС за позицію щодо Гренландії.

Також Трамп заявив, що запровадить великі мита проти Франції через відмову приєднатися до створюваної ним Ради миру.

21 січня адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона звернулася з проханням про проведення навчань НАТО в Гренландії, заявивши про готовність здійснити свій внесок.

