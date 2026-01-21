Европарламент приостановил утверждение торгового соглашения ЕС и США
- Европейский парламент приостановил работу над торговым соглашением с США в ответ на тарифные угрозы Дональда Трампа и его посягательство на суверенитет Дании.
- Глава профильного комитета Бернд Ланге подчеркнул, что привычное сотрудничество с Вашингтоном сейчас невозможно, поскольку на кону стоит территориальная целостность европейского сообщества.
В Европарламенте официально подтвердили приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США из-за последних заявлений американского президента Дональда Трампа, в частности, тарифных угроз в отношении ряда стран-членов Евросоюза.
Об этом сообщил глава торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге в социальной сети X.
Почему приостановлено утверждение торгового соглашения ЕС и США
– Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери, – заявил он.
По словам евродепутата, на кону – суверенитет и территориальная целостность Евросоюза.
– “Бизнес как всегда” уже невозможен, – считает он.
Ранее лидеры крупнейших групп Европарламента заявили о необходимости приостановить утверждение торгового соглашения ЕС с США из-за тарифных угроз Трампа странам ЕС за позицию по Гренландии.
Также Трамп заявил, что введет большие пошлины против Франции из-за отказа присоединиться к создаваемому им Совету мира.
21 января администрация президента Франции Эммануэля Макрона обратилась с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии, заявив о готовности внести свой вклад.