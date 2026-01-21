В Европарламенте официально подтвердили приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США из-за последних заявлений американского президента Дональда Трампа, в частности, тарифных угроз в отношении ряда стран-членов Евросоюза.

Об этом сообщил глава торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге в социальной сети X.

Почему приостановлено утверждение торгового соглашения ЕС и США

– Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери, – заявил он.

По словам евродепутата, на кону – суверенитет и территориальная целостность Евросоюза.

– “Бизнес как всегда” уже невозможен, – считает он.

Ранее лидеры крупнейших групп Европарламента заявили о необходимости приостановить утверждение торгового соглашения ЕС с США из-за тарифных угроз Трампа странам ЕС за позицию по Гренландии.

Также Трамп заявил, что введет большие пошлины против Франции из-за отказа присоединиться к создаваемому им Совету мира.

21 января администрация президента Франции Эммануэля Макрона обратилась с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии, заявив о готовности внести свой вклад.

