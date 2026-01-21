Президент США Дональд Трамп виключив використання військової сили для захоплення Гренландії.

Про це очільник Білого дому заявив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише Axios.

Трамп про плани щодо Гренландії

За інформацією видання, Трамп підтвердив свою рішучість взяти під контроль Гренландію, яка є територією Данії, але, ймовірно, виключив використання сили для цього.

Президент США розпочав частину своєї промови, присвяченій Гренландії, із заклику до негайних переговорів щодо придбання арктичної території.

Також він відкинув побоювання, що американські військові нападуть на своїх союзників.

– Я не застосовуватиму силу. Все, чого хочуть США, це місце під назвою Гренландія, – сказав Трамп.

На думку очільника Білого дому, лише США можуть захистити Гренландію, розвивати острів та покращувати його.

Водночас він сказав, що Європа нібито рухається не в правильному напрямку та страждає від проблем, спричинених найбільшою хвилею масової міграції в історії людства.

Згодом Трамп заявив, що США врятували Європу під час Другої світової війни. За його словами, без участі американців зараз всі розмовляли б німецькою чи японською мовою.

