Франція звернулася з проханням про проведення навчань НАТО в Гренландії та готова зробити в них свій внесок.

Про це повідомила адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона, пише Reuters.

Пропозиція щодо навчання НАТО в Гренландії

Як заявили в адміністрації президента Франції, Париж готовий посприяти проведенню навчань НАТО в Гренландії.

Виступаючи у Давосі 20 січня, Макрон заявив, що Європу не вдасться залякати. Це він сказав у відповідь президенту США Дональду Трампу, який планує запровадити високі тарифи, якщо Європа не дозволить йому захопити Гренландію.

Лідери НАТО попередили, що стратегія Трампа щодо Гренландії може перевернути Організацію Північноатлантичного договору.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня президент США Дональд Трамп виключив використання військової сили для захоплення Гренландії.

Очільник Білого дому визнав, що США хочуть взяти острів під контроль, але відкинув побоювання, що військовослужбовці США здійснять напад на своїх союзників.

Водночас Трамп вкотре заявив, що нібито лише Сполучені Штати Америки можуть захистити Гренландію, а не Данія чи інша країна Європи.

