Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у відновленні ядерних амбіцій та заявив, що Сполучені Штати не дозволять Тегерану отримати ядерну зброю.

Про це Трамп заявив під час щорічного звернення до Конгресу США про стан справ у країні.

Заява Трампа про Іран

За словами президента США, Тегеран нібито прагне укласти нову угоду, однак Вашингтон не почув ключової заяви про відмову від ядерної зброї.

Зараз дивляться

— Ми так і не почули слів: Ми ніколи не створимо ядерну зброю, — наголосив Трамп.

Він заявив, що Іран уже розробляє ракети, здатні загрожувати Європі та американським військовим базам за кордоном, а також працює над створенням ракет, які зможуть досягати території США.

Президент США також нагадав, що торік американські сили завдали ударів по трьох іранських об’єктах і, за його словами, “знищили ядерну програму Ірану”.

— Ми знищили ці об’єкти, а вони хочуть почати все спочатку, — заявив Трамп, додавши, що Іран “знову прагне реалізувати свої зловісні амбіції”.

Водночас він зазначив, що надає перевагу дипломатичному врегулюванню, але виключив будь-яку можливість появи в Ірану ядерної зброї.

— Я ніколи не дозволю найбільшому у світі спонсору тероризму мати ядерну зброю. Це неможливо, — наголосив президент США.

Окремо Трамп згадав про багатомісячну кампанію США проти суден наркоторговців у Карибському морі та східній частині Тихого океану.

За його словами, ці удари дозволили зупинити “рекордні обсяги наркотиків»”, а сама операція “дуже серйозно пошкодила” діяльність наркоторговців.

Нагадаємо, що новий раунд переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо ядерної програми має відбутися 26 лютого у Женеві.

Водночас Тегеран заявляє про готовність погодитися на жорсткий режим інспекцій ядерних об’єктів, але відкидає переговори щодо ракетної програми та підтримки проксі-груп у регіоні, називаючи ці питання “червоними лініями”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.