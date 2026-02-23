Іран уклав із Росією таємну угоду на €500 мільйонів про закупівлю пускових установок і тисяч ракет для відновлення систем протиповітряної оборони, пошкоджених під час війни влітку минулого року.

Про це повідомляє Financial Times.

Угода Ірану з Росією: що відомо

За даними видання, угоду було підписано в Москві у грудні 2025 року. Вона передбачає постачання 500 переносних пускових установок Верба та 2 500 ракет 9М336 протягом трьох років.

Домовленості досягли між російським державним експортером озброєнь Рособоронекспорт та представником Міністерства оборони й логістики Збройних сил Ірану в Москві Рухолла Катебі.

Зазначається, що Катебі раніше був залучений до угод із постачання до Росії сотень балістичних ракет Fath-360, які РФ застосовувала для обстрілів України.

Згідно з документами, одна ракета 9М336 коштуватиме Ірану близько €170 тис., а пускова установка — €40 тис.

Також угода включає постачання 500 прицілів нічного бачення Мауглі-2.

Постачання мають відбутися трьома траншами у 2027–2029 роках, хоча Financial Times не виключає, що частину систем Іран міг отримати раніше.

Крім того, у січні Іран отримав до шести російських ударних гелікоптерів Mi-28.

У виданні зазначають, що Верба є однією з найсучасніших російських переносних систем ППО з інфрачервоним наведенням, здатною вражати літаки, крилаті ракети та безпілотники на малих висотах.

Втім, на думку аналітиків, ці поставки не змінять принципово здатність Ірану протистояти сучасній армії США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональд Трамп розглядає варіанти тиску на Іран у межах ядерного питання, зокрема військові сценарії.

За даними Axios, Білий дім готовий обговорювати обмежене збагачення урану, однак паралельно Пентагон представив Трампу кілька військових варіантів, включно з можливими ударами по керівництву Ірану.

