Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в возобновлении ядерных амбиций и заявил, что Соединенные Штаты не позволят Тегерану получить ядерное оружие.

Об этом Трамп заявил во время ежегодного обращения к Конгрессу США о состоянии дел в стране.

Заявление Трампа об Иране

По словам президента США, Тегеран якобы стремится заключить новое соглашение, однако Вашингтон не услышал ключевого заявления об отказе от ядерного оружия.

— Мы так и не услышали слов: Мы никогда не создадим ядерное оружие, — подчеркнул Трамп.

Он заявил, что Иран уже разрабатывает ракеты, способные угрожать Европе и американским военным базам за рубежом, а также работает над созданием ракет, которые смогут достигать территории США.

Президент США также напомнил, что в прошлом году американские силы нанесли удары по трем иранским объектам и, по его словам, “уничтожили ядерную программу Ирана”.

— Мы уничтожили эти объекты, а они хотят начать все сначала, — заявил Трамп, добавив, что Иран “снова стремится реализовать свои зловещие амбиции”.

В то же время он отметил, что предпочитает дипломатическое урегулирование, но исключил любую возможность появления у Ирана ядерного оружия.

— Я никогда не позволю крупнейшему в мире спонсору терроризма иметь ядерное оружие. Это невозможно, — подчеркнул президент США.

Отдельно Трамп упомянул о многомесячной кампании США против судов наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана.

По его словам, эти удары позволили остановить “рекордные объемы наркотиков”, а сама операция “очень серьезно повредила” деятельность наркоторговцев.

Напомним, что новый раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Ираном по ядерной программе должен состояться 26 февраля в Женеве.

В то же время Тегеран заявляет о готовности согласиться на жесткий режим инспекций ядерных объектов, но отвергает переговоры по ракетной программе и поддержке прокси-групп в регионе, называя эти вопросы “красными линиями”.

