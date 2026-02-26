Міністерство закордонних справ України спростувало заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що угорському дипломату в Києві нібито пообіцяли відновити роботу нафтопроводу Дружба в обмін на гроші та зброю.

Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий.

МЗС спростувало заяви Сійярто щодо нафтопроводу Дружба

За словами речника, Петер Сійярто опублікував відео, в якому він стверджує, що українське МЗС викликало угорського дипломата на розмову.

Під час зустрічі українські посадовці нібито дали зрозуміти, що в обмін на відновлення постачання нафти в Угорщину нафтопроводом Дружба вони хочуть зброю і гроші.

Тихий припустив, що Сійярто, можливо, мав на увазі кредит для України на €90 млрд від ЄС, ухвалення якого блокує Будапешт.

– Вони визнали, що немає жодної фізичної чи технічної причини для того, щоб не відновлювати транспортування, є лише політичні причини. Вони також дали зрозуміти, що хочуть зброю та гроші в обмін на відновлення транспортування нафти до Угорщини, – зазначив Сійярто у відео.

Речник МЗС України наголосив, що міністр Сійярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини.

Через це угорського дипломата ще раз викликали на бесіду. На другій зустрічі йому довели неприпустимість перекручування змісту розмов.

– На зустрічах в МЗС з українського боку не було жодних сигналів зокрема про те, що ‘відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід Дружба заблоковано з політичних причин’. Предметом були заяви прем’єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини, – пояснив Тихий.

За його словами, до угорської сторони зокрема було доведено, що Україна готова надати Угорщині допомогу для захисту її об’єктів.

Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа з обвинуваченнями в бік президента України Володимира Зеленського.

За словами Орбана, Україна протягом чотирьох років нібито намагається втягнути Угорщину у війну та хоче разом із місцевою опозицією “привести до влади проукраїнський уряд”.

