Нафта в обмін на зброю: в українському МЗС спростували закиди Угорщини
Міністерство закордонних справ України спростувало заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що угорському дипломату в Києві нібито пообіцяли відновити роботу нафтопроводу Дружба в обмін на гроші та зброю.
Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий.
МЗС спростувало заяви Сійярто щодо нафтопроводу Дружба
За словами речника, Петер Сійярто опублікував відео, в якому він стверджує, що українське МЗС викликало угорського дипломата на розмову.
Під час зустрічі українські посадовці нібито дали зрозуміти, що в обмін на відновлення постачання нафти в Угорщину нафтопроводом Дружба вони хочуть зброю і гроші.
Тихий припустив, що Сійярто, можливо, мав на увазі кредит для України на €90 млрд від ЄС, ухвалення якого блокує Будапешт.
– Вони визнали, що немає жодної фізичної чи технічної причини для того, щоб не відновлювати транспортування, є лише політичні причини. Вони також дали зрозуміти, що хочуть зброю та гроші в обмін на відновлення транспортування нафти до Угорщини, – зазначив Сійярто у відео.
Речник МЗС України наголосив, що міністр Сійярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини.
Через це угорського дипломата ще раз викликали на бесіду. На другій зустрічі йому довели неприпустимість перекручування змісту розмов.
– На зустрічах в МЗС з українського боку не було жодних сигналів зокрема про те, що ‘відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід Дружба заблоковано з політичних причин’. Предметом були заяви прем’єр-міністра Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини, – пояснив Тихий.
За його словами, до угорської сторони зокрема було доведено, що Україна готова надати Угорщині допомогу для захисту її об’єктів.
Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа з обвинуваченнями в бік президента України Володимира Зеленського.
За словами Орбана, Україна протягом чотирьох років нібито намагається втягнути Угорщину у війну та хоче разом із місцевою опозицією “привести до влади проукраїнський уряд”.