Уряд Угорщини заявив, що не підтримає ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, доки не буде відновлено транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Дружба.

Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій

Про це в мережі X повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

– На завтрашньому засіданні Рада з питань закордонних справ ЄС має на меті ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина його заблокує. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом Дружба, ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень, – написав Сійярто.

Раніше Будапешт уже блокував 90 млрд євро допомоги для України, пов’язуючи це питання з відновленням транзиту нафти через Дружбу.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціював припинення постачання електроенергії в Україну, якщо транзит російської нафти не буде відновлено до понеділка.

Ситуація з нафтопроводом Дружба

У Європейська комісія повідомили, що пошкодження нафтопроводу стало наслідком атак безпілотників з боку Росії. У результаті було заблоковано ключовий маршрут транспортування російської нафти через територію України.

Після цього Угорщина та Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив, що країна готова сприяти енергетичній безпеці сусідів, однак закликав їх відмовитися від імпорту російської нафти.

Водночас у Єврокомісії наголосили, що призупинення транзиту не несе негайних ризиків для Будапешта та Братислави, оскільки обидві країни мають достатні резерви.

Пізніше Фіцо поставив під сумнів офіційні причини зупинки Дружби на території України та заявив про намір направити власну інспекцію на місце пошкодження.

Крім того, Угорщина призупинила постачання дизельного пального до України до відновлення транзиту.

Тим часом Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення ситуації.

