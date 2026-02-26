Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа з обвинуваченнями в бік президента України Володимира Зеленського.

Текст він опублікував у себе в соцмережі Х.

Лист Орбана Зеленському: що відомо

За словами Віктора Орбана, Україна протягом чотирьох років нібито намагається втягнути Угорщину у війну, яка відбувається між Росією та Україною, та хоче “привести до влади проукраїнський уряд”, координуючи зусилля з місцевою опозицією.

– Останніми днями ви заблокували нафтопровід Дружба, який має критичне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей. Тому я закликаю Вас змінити свою антиугорську політику! – написав він.

Орбан наголосив, що угорський народ не несе відповідальності за “ситуацію, в якій опинилась Україна”.

За його словами, угорці нібито співчувають українському народу, але не бажають брати участь у війні та фінансувати військові дії, як і не хочуть платити за енергоносії більше грошей.

– Я закликаю вас негайно відновити роботу нафтопроводу Дружба і утриматися від будь-яких подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини. Більше поваги до Угорщини! – йдеться в заяві Віктора Орбана.

Нагадаємо, Угорщина пригрозила зірвати 20-й пакет санкцій ЄС через Дружбу.

Тим часом президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив про домовленість з Україною оцінити, скільки часу потрібно на відновлення транзиту нафти нафтопроводом Дружба.

Також Україна пропонувала ЄС нафтопровід Одеса-Броди як альтернативу пошкодженій Дружбі.

А президент Володимир Зеленський казав про відновлення Дружби, що Орбан має говорити про енергетичне перемир’я з РФ.

