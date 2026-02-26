Орбан написав Зеленському відкритого листа: які вимоги прем’єра Угорщини
- Віктор Орбан у відкритому листі звинуватив Володимира Зеленського у спробах втягнути Угорщину у війну та тиску на її енергетичну політику.
- Орбан заявив про загрозу енергобезпеці Угорщини та звинуватив Україну у блокуванні нафтопроводу Дружба.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа з обвинуваченнями в бік президента України Володимира Зеленського.
Текст він опублікував у себе в соцмережі Х.
Лист Орбана Зеленському: що відомо
За словами Віктора Орбана, Україна протягом чотирьох років нібито намагається втягнути Угорщину у війну, яка відбувається між Росією та Україною, та хоче “привести до влади проукраїнський уряд”, координуючи зусилля з місцевою опозицією.
– Останніми днями ви заблокували нафтопровід Дружба, який має критичне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей. Тому я закликаю Вас змінити свою антиугорську політику! – написав він.
Орбан наголосив, що угорський народ не несе відповідальності за “ситуацію, в якій опинилась Україна”.
За його словами, угорці нібито співчувають українському народу, але не бажають брати участь у війні та фінансувати військові дії, як і не хочуть платити за енергоносії більше грошей.
– Я закликаю вас негайно відновити роботу нафтопроводу Дружба і утриматися від будь-яких подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини. Більше поваги до Угорщини! – йдеться в заяві Віктора Орбана.
Нагадаємо, Угорщина пригрозила зірвати 20-й пакет санкцій ЄС через Дружбу.
Тим часом президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив про домовленість з Україною оцінити, скільки часу потрібно на відновлення транзиту нафти нафтопроводом Дружба.
Також Україна пропонувала ЄС нафтопровід Одеса-Броди як альтернативу пошкодженій Дружбі.
А президент Володимир Зеленський казав про відновлення Дружби, що Орбан має говорити про енергетичне перемир’я з РФ.