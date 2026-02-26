Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что венгерскому дипломату в Киеве якобы пообещали возобновить работу нефтепровода Дружба в обмен на деньги и оружие.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

МИД опровергло заявления Сийярто по поводу нефтепровода Дружба

По словам спикера, Петер Сийярто опубликовал видео, в котором он утверждает, что украинский МИД вызвал венгерского дипломата на разговор.

Во время встречи украинские чиновники якобы дали понять, что в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу Дружба они хотят оружие и деньги.

Тихий предположил, что Сийярто, возможно, имел в виду кредит для Украины на €90 млрд от ЕС, принятие которого блокирует Будапешт.

— Они признали, что нет никаких физических или технических причин для того, чтобы не возобновлять транспортировку, есть только политические причины. Они также дали понять, что хотят оружие и деньги в обмен на возобновление транспортировки нефти в Венгрию, — отметил Сийярто.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что министр Сийярто распространил ложные тезисы и полностью исказил содержание встречи с временным поверенным Венгрии.

Из-за этого венгерского дипломата еще раз вызвали на беседу. На второй встрече ему доказали недопустимость искажения содержания разговоров.

— На встречах в МИД с украинской стороны не было никаких сигналов, в частности о том, что «возобновление поставок нефти в направлении Венгрии через нефтепровод Дружба заблокировано по политическим причинам. Предметом были заявления премьер-министра Орбана о потенциальных угрозах критической энергетической инфраструктуре Венгрии, — пояснил Тихий.

По его словам, венгерской стороне, в частности, было доведено, что Украина готова оказать Венгрии помощь для защиты ее объектов.

Напомним, сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Орбана, Украина в течение четырех лет якобы пытается втянуть Венгрию в войну и хочет вместе с местной оппозицией “привести к власти проукраинское правительство”.

