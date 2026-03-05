Армія оборони Ізраїлю переходить до нового етапу війни проти Ірану та збільшує інтенсивність ударів по іранських об’єктах.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЦАХАЛ Еяль Замір, повідомляє The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ оголосив новий етап війни проти Ірану

– Зараз ми переходимо до наступного етапу кампанії, під час якого посилимо удари по основах режиму і його військових можливостях, – заявив Замір.

Він зазначив, що перші 24 години операції Roaring Lion (Лев, що гарчить) стали вирішальними.

Тоді ізраїльські військово-повітряні сили фактично “проклали шлях до Тегерана”.

– У нас є додаткові несподівані кроки, якими ми володіємо і які я не маю наміру розкривати, – зазначив начальник ізраїльського Генштабу.

Замір повідомив, що з початку операції ізраїльські сили знищили близько 80% систем протиповітряної оборони Ірану та понад 60% пускових установок балістичних ракет.

– Ми позбавляємо режим його військових можливостей, стратегічно ізолюємо його і доводимо до рівня слабкості, з яким він ніколи раніше не стикався, – наголосив Замір.

Начальник Генштабу ЦАХАЛ додав, що операцію проводять у межах “історичного співробітництва” двох найпотужніших армій світу – Ізраїлю та США.

За його словами, зараз вони повністю контролюють повітряний простір над Іраном.

Замір пояснив, що відкладати операцію було неможливо. Тегеран наближався до так званої “зони імунітету”, після якої загроза могла зрости у кілька разів.

На ліванському напрямку, за словами Заміра, минулої ночі ЦАХАЛ ліквідував керівника вогневого підрозділу Хезболли на прізвисько Фідаа.

За інформацією ізраїльської сторони, він відповідав за загибель ізраїльських цивільних і військових.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти Ірану. У Тегерані та низці інших великих міст пролунали численні вибухи.

Пізніше президент США Дональд Трамп і Армія оборони Ізраїлю підтвердили, що аятола Алі Хаменеї загинув у результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована.

