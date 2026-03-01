Президент Дональд Трамп заявив, що конфлікт в Ірані може тривати “приблизно чотири тижні”.

Трамп озвучив можливі терміни операції проти Ірану

Голова Штатів назвав можливі термінами конфлікту США з Іраном, припустивши, що він може тривати кілька тижнів.

– Це завжди був чотиритижневий процес. Ми вважали, що це займе приблизно чотири тижні,– сказав Трамп.

Президент США також зазначив, що незабаром може виступити з ще одним публічним зверненням у зв’язку з розгортанням військових операцій в Ірані.

– Я готуюся до цього, – відповів Трамп, коли його запитали, чи планує він виступити з ще однією промовою щодо оновленої інформації про військову операцію США на Близькому Сході.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 березня, Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче з ним поговорити, і він планує це зробити. Водночас він зазначив, що поки не може цього сказати, коли саме відбудеться ця розмова.

Він наголосив, що деякі представники Ірану, які брали участь у переговорах останніми тижнями, мертві.

Також раніше Дональд Трамп публічно пригрозив Ірану ударом “небаченої сили” у разі реалізації нової масштабної атаки, про яку заявив Тегеран.

Джерело : CNN

